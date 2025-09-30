Déficit en la Caja Municipal de Santa Fe: Valeria López Delzar advierte por su sostenibilidad
El déficit de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe crece y ya supera los $1.702 millones en lo que va de 2025. Su presidenta aseguró que se trabaja en un plan de sostenibilidad que incluirá reformas legales, mayor control sobre las pensiones y posibles ajustes en los aportes.
La sede de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Foto: Luis Cetraro.
La Caja Municipal atraviesa un momento crítico. Según explicó Valeria López Delzar en diálogo con CyD Litoral, en los primeros ocho meses de 2025 el déficit acumulado alcanzó los $1.702 millones si se consideran los ingresos corrientes frente al pago de jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, con recursos extraordinarios obtenidos a través de convenios, ese rojo se reduce a unos $600 millones. De todos modos, la tendencia es preocupante y obliga a buscar soluciones urgentes.
La titular de la Caja destacó que en años anteriores se alternaban meses superavitarios con otros deficitarios, pero que este año el problema se consolidó. “El intendente Juan Pablo Poletti nos encomendó trabajar en la sostenibilidad para garantizar los derechos previsionales de los trabajadores actuales y futuros”, señaló.
Municipios y comunas en la mira
La Caja no solo gestiona los aportes de los agentes municipales de la ciudad de Santa Fe, sino también de 51 municipalidades y comunas adheridas. De ellas, cerca de la mitad son deficitarias.
En julio, un mes complejo por el pago del medio aguinaldo, la Caja apeló por primera vez al artículo que habilita a solicitar contribuciones a los organismos adheridos. “Firmamos 14 convenios que nos permitieron afrontar las obligaciones previsionales. Fue un paso inédito y necesario”, explicó López Delzar.
La funcionaria reconoció que la situación se vuelve más crítica hacia fin de año, cuando debe abonarse el SAC de diciembre. “Nos estamos anticipando con medidas y análisis de reformas para no repetir la tensión financiera que vivimos en julio”, aseguró.
Valeria López Delzar explicó la situación financiera de la Caja Municipal. Foto: Archivo
Rumbo a una reforma previsional
Desde septiembre funciona una comisión de estudio de sostenibilidad, que analiza la situación de la Caja y posibles modificaciones normativas. Entre los consultados estuvieron la doctora Alicia Bercero, directora de la Caja Provincial, y especialistas del Consejo Federal de Previsión Social.
El objetivo es elaborar un informe que será elevado al intendente Poletti y que podría derivar en un proyecto de reforma de la ordenanza vigente. La idea es actualizar el régimen local, tomando como referencia las experiencias recientes de la Caja Provincial y de otros sistemas previsionales municipales del país.
Pensiones y aportes bajo análisis
Uno de los puntos más sensibles es el elevado porcentaje de pensiones dentro de los beneficios. Actualmente, la Caja paga 4.638 jubilaciones y pensiones, de las cuales el 42% corresponden a pensiones, un nivel muy superior al promedio nacional, que ronda entre el 28% y el 35%.
“Nos preocupa el porcentaje tan alto de pensiones. Seguramente una de las medidas estará vinculada a este beneficio en particular”, adelantó la presidenta.
También se evalúa un mayor aporte de afiliados activos y pasivos. La Caja tiene la contribución patronal más alta del país (19,2%), pero mantiene congelado el aporte personal desde 2015. “Ese porcentaje está desfasado y seguramente habrá un ajuste”, reconoció.
Relación activo-pasivo en retroceso
Al 31 de agosto, la Caja registraba 9.173 afiliados activos y 4.638 beneficiarios. La relación es de 1,98 activos por cada pasivo, cuando el indicador recomendado es 3 a 1.
“Hay muchos factores detrás del déficit, como el envejecimiento poblacional y los cambios en el mercado laboral de municipios y comunas”, explicó López Delzar. A esto se suma la mayor expectativa de vida, que extiende la duración del pago de los beneficios.
La funcionaria subrayó que la reforma buscará distribuir equitativamente la carga entre el Estado, los municipios adheridos, los afiliados y los beneficiarios, para asegurar la continuidad del sistema.
La Municipalidad de Santa Fe. Foto: Luis Cetraro
Próximos pasos
El informe con las propuestas de reforma estará listo en octubre y luego será elevado al Concejo Municipal para su tratamiento. López Delzar afirmó que el objetivo es “dar tranquilidad a los trabajadores y a los jubilados de que la Caja va a poder sostener sus compromisos en el tiempo”.
“Estamos convencidos de que es necesario actualizar la ordenanza para garantizar derechos previsionales hoy y mañana”, cerró la presidenta en CyD Litoral.
