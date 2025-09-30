Buscan sostenibilidad

Déficit en la Caja Municipal de Santa Fe: Valeria López Delzar advierte por su sostenibilidad

El déficit de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe crece y ya supera los $1.702 millones en lo que va de 2025. Su presidenta aseguró que se trabaja en un plan de sostenibilidad que incluirá reformas legales, mayor control sobre las pensiones y posibles ajustes en los aportes.