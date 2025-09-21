#HOY:

Un cierre con la prensa

Celebración

Felipe Michlig organizó una cena con reconocimientos a los periodistas que cubrieron la Convención Constituyente.

El periodista Mario Cáffaro junto a Gisela Scaglia, Felipe Michlig, Pablo Farías y Fabián Bastia.
 11:52

Comenzó como una broma de los periodistas al presidente de la Convención, Felipe Michlig, cuando se llevaban a cabo los debates. Pero al senador radical le gustó la idea y ofreció una cena y reconocimiento -con diplomas- a los cronistas que cubrieron en la Legislatura las reuniones. Además del presidente provisional del Senado estuvo su presidenta, la Vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Gobierno que presidió el bloque de Unidos en la constituyente, Fabián Bastia, y otros dirigentes relevantes del oficialismo: el socialista Pablo Farías y del Pro, Raúl Fernández, entre otros. Hubo funcionarios del área de comunicación y representantes de los medios de la ciudad de Santa Fe: fueron unos pocos y breves discursos que dieron un cierre social a la convivencia de 60 días entre el responsable de conducir y representar a los 69 convencionales y la prensa.

