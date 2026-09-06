Mensaje del Poder Ejecutivo

¿Cómo busca impedir Santa Fe el comercio de celulares robados?

Con más controles sobre su trazabilidad y nuevos registros se piensa en ir contra la compra y venta. Y con reformas al Código Procesal Penal y al de Faltas contra los clientes de ese mercado ilegal. El gobierno apunta al submundo que se alimenta de la sustracción, violenta o no, de los teléfonos móviles.