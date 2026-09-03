En la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe ingresaron dos mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, que son parte de la lucha contra la inseguridad y pasaron a comisiones para su estudio.
El Senado santafesino recibió dos mensajes para combatir la inseguridad
Las iniciativas buscan combatir la venta ilegal de celulares robados y garantizar la defensa de policías acusados en el cumplimiento de su deber. Se espera un pronto tratamiento en comisiones.
Se trata del Mensaje N° 24/2026 que propone establecer el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, para enfrentar la compra y venta de celulares usados robados que muchas veces se usan para cometer otros iícitos, y del Mensaje N° 25/2026 que plantea incorporar el artículo 21 bis a la Ley N° 13.014, correspondiente al Servicio Público de Defensa Penal, referido a la creación de Unidades Especiales de la Defensa Pública, para que el Estado asuma la defensa de los policías que en cumplimiento de su deber queden expuestos a una acusación judicial.
A ambos asuntos los destacó en una breve exposición el senador por Rosario, Ciro Seisas, que comparó la actualidad de la previa a los Juegos Suramericanos con lo que sucedía dos años y medio atrás en materia de criminalidad y narcotráfico en esa ciudad que hoy, como Santa Fe y Rafaela recibirán a las delegaciones de deportistas del cono sur.
Asimismo, ingresó un proyecto del senador por San Martín, Esteban Motta, que propone modificar la Ley N° 13.169, Código de Faltas de Tránsito de la Provincia, para incorporar nuevas disposiciones vinculadas con competencias, desafíos o pruebas no autorizadas con vehículos motorizados en la vía pública, además de modificaciones referidas a las actas de infracción. Los proyectos ingresados fueron girados con preferencia para su tratamiento en una próxima sesión.
Manifestaciones de los senadores
Durante las manifestaciones, el senador Esteban Motta se refirió al proyecto de su autoría y explicó que busca atender una problemática que genera preocupación en distintas localidades del departamento San Martín y de la provincia.
En ese sentido, señaló que, según informes de las agencias de Seguridad Vial provincial y nacional, aproximadamente la mitad de los siniestros viales involucran a motovehículos y que el 66 % de estos hechos se producen en zonas urbanas.
Motta destacó que la iniciativa apunta a mejorar las herramientas de control disponibles para los municipios y las fuerzas de seguridad, mediante la utilización de evidencia tecnológica y digital obtenida de manera legítima.
Por su parte, el senador Leonardo Diana expresó sus condolencias por el fallecimiento de Víctor Hugo Pérez, médico y exintendente de la ciudad de Gálvez, a quien recordó como una persona muy querida.
También el senador Seisas expresó su dolor por el fallecimiento de la presidente comunal de Carmen del Sauce, Graciela Lucci.
Sanción definitiva para la prevención y atención del ACV
Por otra parte, la Cámara de Senadores otorgó sanción definitiva al proyecto de ley de autoría del senador Raúl Gramajo, mediante el cual se crea la Red Provincial de Prevención, Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del Accidente Cerebrovascular (ACV).
La iniciativa establece un marco provincial destinado a fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico, control y tratamiento integral de los accidentes cerebrovasculares, promoviendo una atención articulada frente a esta problemática sanitaria.