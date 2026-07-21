Cuando arreglar cuesta más que comprar

Proyecto de ley: buscan ponerle frenos a la "obsolescencia programada"

La dificultad para conseguir repuestos, las restricciones de software y el diseño de productos cada vez menos reparables impulsan un proyecto de ley centrado en el derecho de los consumidores, y orientado a limitar prácticas que acortan artificialmente la vida útil de los bienes.