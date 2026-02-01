Intendentes ausentes

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, fue hasta Las Rosas a habilitar el nuevo Centro Cívico en esa ciudad del dpto Belgrano, espacio que reúne seis servicios provinciales en un solo lugar. "Es un lugar pensado para mejorar la atención y facilitar trámites a vecinos de toda la región", escribió en redes el senador Pablo Verdecchia quien estuvo presente en el acto.
En el Centro Cívico funcionarán dependencias del Registro Civil, API, IAPOS ; Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo y Pensiones Ley 5110
"Durante años, estas oficinas funcionaron dispersas y en malas condiciones. Hoy damos un paso concreto ordenando el Estado, mejorando la accesibilidad y reduciendo más de un 65% los costos operativos, para que el esfuerzo vuelva en mejores servicios. Ponemos el Estado al servicio de la gente, acercando soluciones reales al territorio", agregó el legislador.
Quien no estuvo presente en el acto fue el intendente de Las Rosas, el libertario Javier Meyer quien había tramitado ante el gobierno de Santa Fe la mejora en la atención de oficinas del gobierno provincial. En cambio, estuvo presente el intendente de Las Parejas, el justicialista Horacio Compagnucci quien valorizó la importancia de tener dependencias cercanas para los vecinos del departamento. El otro ausente, fue el intendente de la otra ciudad del departamento, Guillermo Luzzi, de Armstrong quien sucediera a Verdecchia en el cargo.