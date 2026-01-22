Clara García proyectó el inicio del año legislativo en una recorrida por Rincón
La presidenta de la Cámara de Diputados estuvo en San José del Rincón, visitó un histórico club local y adelantó los ejes del intenso año legislativo que se inicia en febrero, con sesiones, pliegos judiciales y leyes clave derivadas de la reforma constitucional.
Clara García recorrió un histórico club de San José del Rincón junto a autoridades locales.
La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, visitó este miércoles en la ciudad de San José del Rincón, donde participó de un encuentro con autoridades y referentes de una de las instituciones deportivas más antiguas de la localidad. La recorrida sirvió también como marco para referirse a la agenda legislativa que se pondrá en marcha en febrero.
Durante la visita al club Central Rincón, fundado en 1921, García destacó el valor social de las instituciones intermedias y el rol que cumplen en comunidades con fuerte identidad barrial. “Uno piensa en esos pioneros que ya imaginaban una vida colectiva, no solo familiar, sino compartida”, señaló, al valorar el crecimiento de la entidad.
La dirigente socialista resaltó el trabajo de la nueva comisión directiva, que logró ampliar la oferta deportiva de dos a siete disciplinas y avanzar en la regularización administrativa. Según explicó, ese proceso es clave para que los clubes puedan acceder a recursos y sostener su desarrollo a largo plazo.
García subrayó que, en ciudades como Rincón, los clubes cumplen una función social central, especialmente para niños y jóvenes. “A veces una mamá o un papá no pueden solventar todo lo que implica una actividad, y estos espacios permiten que muchos chicos accedan al deporte y a la contención”, expresó.
Un año legislativo con cambios históricos
Más allá de la actividad territorial, la presidenta de Diputados se refirió al calendario legislativo que comenzará en febrero, en un contexto marcado por la reforma constitucional. A diferencia de otros años, la apertura de sesiones no será el 1° de mayo, sino el 15 de febrero, con el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro.
La presidenta de Diputados destacó el rol social de las instituciones deportivas barriales.
García explicó que el nuevo cronograma responde a la necesidad de poner en marcha rápidamente una serie de leyes derivadas de la reforma. “Tenemos una veintena de leyes que votar, muchas de ellas estructurales, como la ley de municipios, el régimen electoral y normas vinculadas a justicia, seguridad y educación”, enumeró.
Consultada sobre los consensos dentro del frente Unidos, aseguró que existe una base sólida para avanzar con los proyectos. “Aun en la diversidad de miradas, siempre hemos podido dialogar y encontrar acuerdos. Eso ya se vio en estos dos años y, fundamentalmente, en la Constitución”, afirmó.
La legisladora remarcó que cada fuerza política tuvo la posibilidad de presentar sus propuestas durante el proceso de reforma y que ese mismo método se replicará en el tratamiento de las nuevas leyes. “No está todo armado de antemano, hay debate real y construcción colectiva”, sostuvo.
Otro de los ejes centrales abordados por García fue el tratamiento de los pliegos para la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En ese sentido, calificó el momento como “histórico”, debido a la cantidad de años que llevan algunos ministros en sus cargos y a la entrada en vigencia de la nueva norma constitucional.
La presidenta de la Cámara recordó que la Constitución fija un límite de 75 años para los integrantes del máximo tribunal y plantea, además, la necesidad de modernizar el funcionamiento del sistema judicial. “No es posible pensar hoy en una justicia que todavía trabaja con expedientes atados con hilo”, ejemplificó.
Clara García visitó Rincón y vinculó el trabajo territorial con la agenda legislativa
Según explicó, la renovación no apunta solo a un recambio de nombres, sino a una transformación más profunda. “La justicia debe ser cercana, ágil y moderna. La rapidez en las respuestas también mejora la convivencia social”, señaló, al tiempo que anticipó que los pliegos comenzarán a analizarse en los próximos meses.
García indicó que algunos mandatos vencen entre septiembre y noviembre, y se mostró confiada en que habrá acuerdos políticos para avanzar con las designaciones. “Entiendo que vamos a lograr un buen consenso”, afirmó.