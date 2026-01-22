Agenda legislativa

Clara García proyectó el inicio del año legislativo en una recorrida por Rincón

La presidenta de la Cámara de Diputados estuvo en San José del Rincón, visitó un histórico club local y adelantó los ejes del intenso año legislativo que se inicia en febrero, con sesiones, pliegos judiciales y leyes clave derivadas de la reforma constitucional.