Se vienen Corrientes y Buenos Aires: con un promedio del 58 %, cae la participación electoral
Un informe de Chequeado revela que la concurrencia a las urnas cayó 19 puntos respecto de la media histórica del 77% para un comicio de medio término. El 31 de agosto y el 7 de septiembre serán los próximos hitos antes de las nacionales del 26 de octubre.
En lo que va del año, ninguna de las provincias en las que se votó tuvo más del 70 % de asistencia del electorado. Crédito: Pablo Aguirre.
Una decena de provincias, entre ellas Santa Fe, desdoblaron sus elecciones legislativas de las nacionales que se celebrarán el 26 de octubre. En el territorio gobernado por Maximiliano Pullaro hubo PASO para cargos municipales y comunales (y se eligieron convencionales constituyentes) el 13 de abril, y generales el 29 de junio.
Luego siguieron Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Misiones y Formosa, que también modificará su carta magna. Restan todavía Corrientes, que elegirá gobernador, vice y demás cargos legislativos el 31 de agosto; y Buenos Aires donde el 7 de septiembre se disputarán bancas de legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares.
Todo esto antes de llegar al 26 de octubre, cuando en el país se elegirán 127 diputadas y diputados (9 por Santa Fe) y 24 integrantes del Senado.
Santa Fe inauguró el calendario electoral de 2025 con la elección de convencionales constituyentes y las PASO para autoridades municipales y comunales el 13 de abril. Crédito: Carolina Niklison
Los datos
El informe de Chequeado revela que hasta ahora, los porcentajes de participación electoral variaron entre el 46% y el 65%. Ninguna provincia tuvo más del 70% de asistencia de su electorado. Formosa (65,8%) fue la provincia con el porcentaje más alto de participación, mientras que Santa Fe (46%) fue la de menor porcentaje.
"Las elecciones legislativas provinciales desarrolladas hasta ahora están perforando el piso de participación y marcando récords de deserción electoral", explicó Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral.
El especialista consideró que "hay un mensaje implícito del electorado de desconfianza, apatía y rebeldía, contra las fuerzas políticas en general. Lo que incluye a los propios oficialismos, que en su mayoría han logrado imponerse".
En CABA festejó el candidato de LLA, Manuel Adorni, en los comicios del 18 de mayo. La participación fue de apenas el 53 % del padrón.
Las razones
Para María Eugenia Zamarreño, investigadora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que fue consultada por Chequeado, las diferencias en participación no se explican por un solo factor, "sino por la interacción entre el tipo de elección, las condiciones institucionales, las características socioterritoriales del electorado y el nivel de competencia política local".
Agregó: "Si bien a nivel nacional aún no hay un patrón descendente claro, en ciertos distritos como la Ciudad de Buenos Aires sí se observa un desinterés creciente, especialmente en elecciones exclusivamente legislativas y locales".
Respecto de la posibilidad de que el sistema de votación influya en la participación electoral, la especialista explicó que los datos recientes muestran que CABA (53,3%) y Salta (58%), ambas con Boleta Única Electrónica (BUE), registraron menores niveles de participación que San Luis (60%), que utilizó Boleta Única de Papel (BUP). Advirtió que no se puede afirmar que el sistema de votación sea el único factor determinante, pero "sí puede influir especialmente en contextos donde la novedad tecnológica no viene acompañada de una adecuada pedagogía electoral".
En Salta el 11 de mayo se utilizó el sistema de Boleta Única Electrónica como se viene haciendo en la provincia desde el año 2012. Votó el 62 % del padrón.
Antecedentes
En 2021, por ejemplo, 13 provincias celebraron elecciones para renovar cargos provinciales, y 4 de ellas lo hicieron de forma desdoblada respecto de la fecha de la elección nacional: Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones. En esa elección, los porcentajes de participación oscilaron entre el 59% y el 79%. Entre las 4 provincias que celebraron elecciones desdobladas, Corrientes presentó la mayor participación electoral con el 72,11%. Luego, Jujuy (68,82%), Salta (69,21%) y Misiones (59,53%).
Si se analiza la participación en elecciones legislativas desde el año 1983, con el retorno de la democracia, se tiene que viene en una tendencia descendente. Como señala el informe "Las elecciones legislativas PASO 2021: un análisis sobre participación, paridad y competencia", de María Inés Tula, Facundo Galván e Ignacio Santoro: "Hasta la crisis del 2001, los niveles porcentuales de participación electoral en las elecciones nacionales rondaban alrededor del 80% y la mayor baja se dio en 1991 cuando la participación en las legislativas nacionales fue del 79,91%".
La crisis económica marcó un punto de inflexión: "Entre 2001 y 2009 descendió la participación y el promedio en esos 5 comicios fue de 74,17%", estableciendo un piso que solo sería superado por las PASO 2021.
De acuerdo con este análisis, en los 5 casos de PASO previos a 2021 se evidencian porcentajes inferiores de participación que en las elecciones generales. "En promedio, hasta 2019, en las PASO participó un 3% menos del padrón que en las generales", explica el informe.
Además, las PASO de 2021 marcaron un hito histórico: con un 67,78% de participación fueron las elecciones de Diputados Nacionales de menor participación desde la última transición. Pero hubo diferencias a nivel provincial. Por ejemplo, San Juan, Jujuy y Buenos Aires fue donde más cayó la participación, alrededor de un 10%. En cambio, en otros la caída fue mucho menor, como en Tierra del Fuego (0,12%), Tucumán (0,19%) y Formosa (2,57%).
Aunque el informe no proporciona un promedio de participación electoral para todo el período democrático desde 1983, segmenta el análisis por etapas históricas con sus respectivos promedios: la era pre-crisis (1983-2001) con niveles "alrededor del 80%", el período de crisis y post-crisis (2001-2009) con "un promedio en esos cinco comicios fue de 74,17%", y la era PASO para elecciones generales (2011-2019) con "un promedio de 79,49% en las cinco últimas Generales", más el dato de 2021 con 71,39%.
Basándose en los datos específicos disponibles en el documento para elecciones legislativas generales, que incluyen años como 1991 (79,91%), 2001 (75,47%), 2003 (71,88%), 2005 (72,95%), 2007 (76,21%), 2009 (74,35%), y la serie completa 2011-2021, se puede estimar un promedio aproximado de 77,2% para la participación en elecciones legislativas desde el retorno democrático hasta 2021.
El relevamiento de Chequeado hace foco en cada distrito donde hubo comicios a lo largo de 2025. Así, en la elección de intendentes, concejales, miembros comunales y contralores de cuentas, en la provincia de Santa Fe asistió el 46% del electorado a las urnas en la ciudad de Santa Fe y el 48% en Rosario.
En Formosa la participación electoral fue la más alta de las provincias hasta ahora: 65,8%. En San Luis, llegó al 60% sobre un total de 421.285 personas habilitadas para votar. En Jujuy y Salta la participación fue un poco más alta, del 64% y 62%, respectivamente.
En Chaco estaban habilitados 1.012.034 electores. Sin embargo, sólo participó el 52%. Para los comicios en Misiones la participación fue similar, del 55,4%.
La elección porteña también estuvo marcada por la baja participación. Sólo acudió a las urnas el 53,3% del padrón. Zamarreño explicó que el caso de la Ciudad, con su electorado más autónomo, alta oferta partidaria y menor movilización territorial, "muestra hoy una tendencia clara al retraimiento electoral en comicios legislativos sin tracción presidencial".
La participación en elecciones generales en la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido relativamente estable en los últimos 25 años, con un promedio cercano al 77%. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el mayor nivel de concurrencia de elecciones generales se registró en 1983, cuando votó el 85,8% del padrón. El año de menor porcentaje de participación fue el 2003, con un 70%.
