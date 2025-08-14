10 provincias desdoblaron sus comicios en 2025

Se vienen Corrientes y Buenos Aires: con un promedio del 58 %, cae la participación electoral

Un informe de Chequeado revela que la concurrencia a las urnas cayó 19 puntos respecto de la media histórica del 77% para un comicio de medio término. El 31 de agosto y el 7 de septiembre serán los próximos hitos antes de las nacionales del 26 de octubre.