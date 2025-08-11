Primer pronunciamiento

La Corte Interamericana reconoció en un fallo el "derecho al cuidado"

El tribunal internacional se expidió por primera vez sobre el contenido y el alcance de ese derecho humano, ante un pedido de la Argentina. Definió su interrelación con otros derechos, y la obligación del Estado de garantizarlo. Es el segundo proceso de su tipo con más participación en la historia de la CIDH.