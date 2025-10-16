#HOY:

Desde este jueves

Capacitan a referentes de comedores y merenderos

Será en la sede de Cauces, 1º de Mayo 2120 de la ciudad de Santa Fe, con cuatro encuentros quincenales. La actividad es abierta y gratuita.

 14:10
Por: 

Este jueves, desde las 18.15, comienza el ciclo de capacitación denominado “Cuidarnos en comunidad: hacia una corresponsabilidad colectiva”. Está dirigido a referentes de comedores y merenderos, y se dictará en la sede de Fundación Cauces (1º de mayo 2120) de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una propuesta formativa integral de cuatro encuentros presenciales, pensada para fortalecer y acompañar a quienes sostienen tareas de cuidado en los territorios de la ciudad de Santa Fe y la región.

La instancia formativa desarrollada por Cauces, contará de cuatro instancias temáticas a cargo de profesionales y especialistas, que brindarán herramientas prácticas, conceptuales y jurídicas a personas que se desempeñan en espacios comunitarios de merenderos y comedores de la capital provincial y zona de influencia. La actividad es de carácter abierta y gratuita.

Los ejes centrales del mencionado ciclo, forman parte de la propuesta integral de cuidados que la Fundación Cauces viene desarrollando en los territorios de la ciudad de Santa Fe, junto a vecinales, asociaciones civiles, clubes, y merenderos. El objetivo es fortalecer las capacidades de las personas encargadas de comedores populares para mejorar la gestión.

Serán cuatro encuentros quincenales de carácter teórico-práctico, diseñados para articular el marco normativo y conceptual con herramientas aplicables en la realidad cotidiana de los comedores populares.

Uno por uno

En el primero, se abordará el cuidado como derecho humano y como trabajo socialmente necesario, presentando el marco jurídico internacional y nacional, con especial énfasis en la Opinión Consultiva No 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También se abordará la organización social del cuidado y las desigualdades de género que la atraviesan, promoviendo el reconocimiento del rol de las encargadas de comedores como trabajadoras de cuidado.

El segundo encuentro estará orientado a brindar herramientas para una gestión más sostenible de las tareas de cuidado en el ámbito comunitario, incorporando estrategias de planificación y organización del trabajo, mejora de la coordinación interna y acceso a apoyos externos, junto con el análisis de problemáticas recurrentes y la construcción colectiva de posibles soluciones.

En el tercer espacio, se trabajará sobre la importancia de “cuidar cuidándose”, poniendo el foco en el bienestar físico y emocional de las cuidadoras. Se compartirán técnicas de autocuidado, manejo del estrés y detección temprana de signos de sobrecarga, así como recursos para establecer límites saludables y fomentar la corresponsabilidad dentro del equipo y la comunidad.

El cuarto encuentro se centrará en el fortalecimiento de redes de apoyo y en la promoción de la corresponsabilidad comunitaria, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las participantes, y promoviendo estrategias para sensibilizar a la comunidad sobre el valor del cuidado y la necesidad de su redistribución del cuidado y sensibilizar a las comunidades.

La agenda prevé, para este jueves, una Introducción a los cuidados e identidad colectiva; el 30 de octubre, Marco jurídico de los cuidados y conceptualización colectiva; 3 de noviembre, Cuidado de los cuidadores, y el 27 de ese mes estará reservado para Economía del cuidado.

El cierre y entrega de certificados está previsto para el 5 de diciembre.

