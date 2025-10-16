Capacitan a referentes de comedores y merenderos

Este jueves, desde las 18.15, comienza el ciclo de capacitación denominado “Cuidarnos en comunidad: hacia una corresponsabilidad colectiva”. Está dirigido a referentes de comedores y merenderos, y se dictará en la sede de Fundación Cauces (1º de mayo 2120) de la ciudad de Santa Fe.
Mirá tambiénHeladeras, cocinas y ollas para quienes sostienen 64 comedores en los barrios de Santa Fe
Se trata de una propuesta formativa integral de cuatro encuentros presenciales, pensada para fortalecer y acompañar a quienes sostienen tareas de cuidado en los territorios de la ciudad de Santa Fe y la región.
La instancia formativa desarrollada por Cauces, contará de cuatro instancias temáticas a cargo de profesionales y especialistas, que brindarán herramientas prácticas, conceptuales y jurídicas a personas que se desempeñan en espacios comunitarios de merenderos y comedores de la capital provincial y zona de influencia. La actividad es de carácter abierta y gratuita.
Los ejes centrales del mencionado ciclo, forman parte de la propuesta integral de cuidados que la Fundación Cauces viene desarrollando en los territorios de la ciudad de Santa Fe, junto a vecinales, asociaciones civiles, clubes, y merenderos. El objetivo es fortalecer las capacidades de las personas encargadas de comedores populares para mejorar la gestión.
Serán cuatro encuentros quincenales de carácter teórico-práctico, diseñados para articular el marco normativo y conceptual con herramientas aplicables en la realidad cotidiana de los comedores populares.
Uno por uno
En el primero, se abordará el cuidado como derecho humano y como trabajo socialmente necesario, presentando el marco jurídico internacional y nacional, con especial énfasis en la Opinión Consultiva No 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También se abordará la organización social del cuidado y las desigualdades de género que la atraviesan, promoviendo el reconocimiento del rol de las encargadas de comedores como trabajadoras de cuidado.
El segundo encuentro estará orientado a brindar herramientas para una gestión más sostenible de las tareas de cuidado en el ámbito comunitario, incorporando estrategias de planificación y organización del trabajo, mejora de la coordinación interna y acceso a apoyos externos, junto con el análisis de problemáticas recurrentes y la construcción colectiva de posibles soluciones.
En el tercer espacio, se trabajará sobre la importancia de “cuidar cuidándose”, poniendo el foco en el bienestar físico y emocional de las cuidadoras. Se compartirán técnicas de autocuidado, manejo del estrés y detección temprana de signos de sobrecarga, así como recursos para establecer límites saludables y fomentar la corresponsabilidad dentro del equipo y la comunidad.
El cuarto encuentro se centrará en el fortalecimiento de redes de apoyo y en la promoción de la corresponsabilidad comunitaria, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las participantes, y promoviendo estrategias para sensibilizar a la comunidad sobre el valor del cuidado y la necesidad de su redistribución del cuidado y sensibilizar a las comunidades.
La agenda prevé, para este jueves, una Introducción a los cuidados e identidad colectiva; el 30 de octubre, Marco jurídico de los cuidados y conceptualización colectiva; 3 de noviembre, Cuidado de los cuidadores, y el 27 de ese mes estará reservado para Economía del cuidado.
El cierre y entrega de certificados está previsto para el 5 de diciembre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.