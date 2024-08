¿Tercera en discordia?

El exintendente de Olivos declaró que solo presenció el "fin de la relación" entre Alberto y Fabiola

Daniel Rodríguez declaró durante seis horas. Aseguró que no tuvo que intervenir en ninguna situación de violencia física entre el ex presidente y la ex primera dama, pero dijo que fue testigo de la "ruptura" de la pareja tras la foto del festejo durante la pandemia.