Crean el Centro Nacional Antiterrorista bajo el poder de la SIDE

Nación lo concreta mediante el Decreto 717/2025.

El anuncio de la CNA se realizó este martes. Crédito: Ministerio de Seguridad
 9:41

El gobierno nacional creó este miércoles el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) en Argentina, bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Este organismo tiene como misión integrar, analizar y compartir información para combatir el terrorismo, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación.

El CNA estará compuesto por representantes de diversas entidades gubernamentales, incluyendo los Ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, así como la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuerzas de seguridad.

Entre en vigencia mediante el Decreto 717/2025 publicado con fecha del 8 de octubre con firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Su función incluye la prevención del terrorismo, la elaboración de informes y la cooperación con organismos nacionales e internacionales.

“Enlaces. En función de sus necesidades operativas, el CENTRO NACIONAL ANTITERRORISTA (CNA) establecerá los enlaces, permanentes o temporales, con los órganos y entes nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, públicos y privados, cuyos medios se involucren en la lucha contra el terrorismo”, detalla el documento oficial.

“Asimismo, podrá solicitar la cooperación de los gobiernos provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, así como de instituciones y personas públicas y privadas, cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades”, expresa el texto y agrega: “En caso de solicitar la cooperación de organismos extranjeros o internacionales con los que no mantenga un enlace, las solicitudes serán canalizadas por intermedio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE), según corresponda”.

Decreto 717/2025

Decreto 717/2025 by El Litoral

