Crean el Centro Nacional Antiterrorista bajo el poder de la SIDE

El gobierno nacional creó este miércoles el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) en Argentina, bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Nación lo concreta mediante el Decreto 717/2025.
Este organismo tiene como misión integrar, analizar y compartir información para combatir el terrorismo, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación.
El CNA estará compuesto por representantes de diversas entidades gubernamentales, incluyendo los Ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, así como la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuerzas de seguridad.
Entre en vigencia mediante el Decreto 717/2025 publicado con fecha del 8 de octubre con firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Su función incluye la prevención del terrorismo, la elaboración de informes y la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
“Enlaces. En función de sus necesidades operativas, el CENTRO NACIONAL ANTITERRORISTA (CNA) establecerá los enlaces, permanentes o temporales, con los órganos y entes nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, públicos y privados, cuyos medios se involucren en la lucha contra el terrorismo”, detalla el documento oficial.
“Asimismo, podrá solicitar la cooperación de los gobiernos provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, así como de instituciones y personas públicas y privadas, cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades”, expresa el texto y agrega: “En caso de solicitar la cooperación de organismos extranjeros o internacionales con los que no mantenga un enlace, las solicitudes serán canalizadas por intermedio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE), según corresponda”.
