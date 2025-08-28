Beneficio

Bono extraordinario para jubilados y pensionados en septiembre: a quiénes alcanza y cómo se pagará

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se liquidará en septiembre de 2025. La medida alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y titulares de pensiones no contributivas.