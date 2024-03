Presentación penal ante el MPA

Denuncian torturas en Piñero y el gobierno dice "que dirima la Justicia"

Desde el gobierno provincial señalaron "Desde el 11 de diciembre, los presos ya no hacen más home office desde la cárcel y hay grupos que estas medidas no les gustan", y ampliaron, "El servicio penitenciario no avala hechos de tortura"