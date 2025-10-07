Modernización del Estado: tema de la última reunión de gabinete de Pullaro
Todas las áreas fueron notificadas de que el 30 de junio del año próximo llegará a su fin el sistema de tramitación de expedientes de manera tradicional, para ser reemplazado por gestiones digitales. También se instrumentará una nueva plataforma para las compras del estado.
La digitalización de los expedientes será obligatoria desde el 1° de julio de 2026.
La modernización del Estado provincial en la tramitación de los expedientes en el ámbito de la Administración Pública fue uno de los temas centrales en la última reunión de gabinete que presidió el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad de Rosario este lunes.
Como informara El Litoral el fin de semana, mediante el decreto Nro. 2518 del pasado 3 de octubre, el Poder Ejecutivo estableció que a partir del 1° de julio de 2026, todos los expedientes del estado santafesino se gestionarán de manera digital.
Pullaro encabezó la reunión en Rosario.
Relevamiento
El cambio operará como una suerte de punto bisagra en el funcionamiento de la administración provincial. Por eso mismo, fue uno de los puntos centrales en la reunión de gabinete. Durante el encuentro, las diferentes áreas fueron notificadas de que el 30 de junio del año que viene será el último día para la existencia y vigencia de los expedientes papel.
Y en un informe que estuvo a cargo de la Secretaria Legal y Técnica, María Julia Tonero, se contaron los resultados de una suerte de relevamiento respecto de cómo cada uno de los Ministerios viene incorporando la digitalización para sus diferentes trámites. Se planteó una suerte de ranking y apareció la cartera de Trabajo como la que más se ha familiarizado con la nueva modalidad.
Del mismo modo, se anunció que en el corto plazo, comenzará a funcionar la plataforma a través de la cual se realizarán las compras del estado de manera digital.
El texto
El decreto plantea la digitalización de los expedientes a través del sistema Timbo; determina que a partir del 1° de julio "no se podrá iniciar ninguna gestión en formato papel a través del Sistema de Información de Expediente (SIE), el cual funcionará bajo un esquema adaptado al objetivo de plena digitalización, que a tal efecto disponga la Secretaría de Tecnologías para la Gestión".
La decisión podría hacerse extensiva, incluso, al Poder Legislativo que ya ha tenido una suerte de experiencia piloto con el sistema en el marco de la Convención Constituyente.
La disposición también establece que las autoridades superiores de cada área de gobierno serán los encargados de asegurar el estricto cumplimiento de los plazos previstos, mientras que la Unidad de Gestión que funciona desde febrero del 2024 orientará, operativizará y monitoreará la implementación de la medida.
Finalmente, se plantea que "tanto los agentes de la planta permanente cualquiera sea su escalafón, como las autoridades superiores, adoptarán conductas compatibles con los fines del presente, debiendo adecuar el inicio y tramitación de los expedientes. Su incumplimiento será pasible de la responsabilidad administrativa que corresponda".
