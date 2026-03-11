Diputado de Neuquén, pero santafesino y tatengue

El diputado provincial neuquino Damián Canuto, es en realidad santafesino. "Me radiqué en 2005 aquí y me quedé para siempre. Dos de mis tres hijos nacieron acá y hasta tengo el honor y la responsabilidad de que los neuquinos me eligieran como uno de sus representantes. Pero igual. No pasa un día en que no lea El Litoral para saber lo que pasa 'en el pago donde nací'. Y para seguir "a mi Unión querido". Y es pariente de Ignacio "Tato" Canuto, ex jugador del "Tate". Como en "El secreto de sus ojos", uno puede cambiar muchas cosas. Pero no puede cambiar de pasión por una camiseta.