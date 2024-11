Diputados: fracasaron las sesiones de reforma sindical y rechazo al DNU sobre canje de deuda

Por si alguno duda en rechazar o no el DNU 846/2024 (canje de deuda) aviso que NO CUENTA con dictamen jurídico.



El Ministerio de Economía NO LO DICTAMINÓ.



No hay necesidad ni urgencia. Hipoteca al país. Y no tiene dictamen. Acá el informe 👇https://t.co/UyPYd5ptpl