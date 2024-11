Presupuesto 2025

En Casa Rosada dicen que los gobernadores piden 3.700 millones de dólares que la Nación no tiene

El consenso para emitir dictamen no llega y el freno está puesto en la regla máxima: “el déficit cero no se negocia”. Los puntos que interesan a los mandatarios provinciales. No se descarta convocar a extraordinarias.