El Gobierno libertario aprovecha el tratamiento del Presupuesto 2025 para intentar eliminar las PASO

“Esperemos que el PRO y nuestros aliados no apoyen el proyecto para limitar los DNU, porque si votan eso y no apoyan el veto en caso de que salga, no habrá acuerdo electoral en 2025”, afirman desde las usinas mileístas.