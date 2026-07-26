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Malvinas une

La despedida de Rubén Rada reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, unidos por el reconocimiento a su legado malvinero.

Pullaro y Perotti, muy cerca en la velatorio de Rada en la Casa de Gobierno en Rosario. Foto: Gobierno de Santa FePullaro y Perotti, muy cerca en la velatorio de Rada en la Casa de Gobierno en Rosario. Foto: Gobierno de Santa Fe
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La muerte de Rubén Rada fue un golpe muy fuerte no solo para los ex combatientes de Malvinas sino para toda la política santafesina y no solo hubo posteos en redes sociales, sino también distintos homenajes y reconocimientos.

El gobierno abrió la sede de delegación Rosario para el velorio en la mañana del domingo cuando gran parte del país pensaba en la final del Mundial entre Argentina y España. Allí convergieron en el último adiós el actual gobernador Maximiliano Pullaro y su antecesor, Omar Perotti.

"Rada querido, esta semana se cumple un mes de ese abrazo y el asado que compartimos con Héroes de Malvinas en Santa Fe. Hoy nos toca despedirte recordando el compromiso y el legado que dejás. Hace un tiempo atrás me pediste que en la nueva Constitución de Santa Fe exista un artículo dedicado a Malvinas. Y en ese artículo, que hoy existe, se encuentra el trabajo de toda tu vida. No tengo dudas de que esta semana fue muy importante para vos que a Malvinas querías "volver con DNI y no con pasaporte", escribió Pullaro en redes el sábado, a pocas horas de conocer el deceso.

"Nos dejaste temprano, pero te encontraremos siempre en la memoria intacta del pueblo argentino y en la mirada de cada joven que rinda honor a nuestros soldados, a nuestros Héroes de Malvinas. Dedicaste tu vida a mantener viva su memoria y supiste sembrar el sentimiento Malvinas en las nuevas generaciones. Fueron muchos años caminando juntos, compartiendo charlas, momentos y una causa que nos unió profundamente", escribió Perotti en la despedida.

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