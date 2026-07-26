La muerte de Rubén Rada fue un golpe muy fuerte no solo para los ex combatientes de Malvinas sino para toda la política santafesina y no solo hubo posteos en redes sociales, sino también distintos homenajes y reconocimientos.
Malvinas une
La despedida de Rubén Rada reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, unidos por el reconocimiento a su legado malvinero.
El gobierno abrió la sede de delegación Rosario para el velorio en la mañana del domingo cuando gran parte del país pensaba en la final del Mundial entre Argentina y España. Allí convergieron en el último adiós el actual gobernador Maximiliano Pullaro y su antecesor, Omar Perotti.
"Rada querido, esta semana se cumple un mes de ese abrazo y el asado que compartimos con Héroes de Malvinas en Santa Fe. Hoy nos toca despedirte recordando el compromiso y el legado que dejás. Hace un tiempo atrás me pediste que en la nueva Constitución de Santa Fe exista un artículo dedicado a Malvinas. Y en ese artículo, que hoy existe, se encuentra el trabajo de toda tu vida. No tengo dudas de que esta semana fue muy importante para vos que a Malvinas querías "volver con DNI y no con pasaporte", escribió Pullaro en redes el sábado, a pocas horas de conocer el deceso.
"Nos dejaste temprano, pero te encontraremos siempre en la memoria intacta del pueblo argentino y en la mirada de cada joven que rinda honor a nuestros soldados, a nuestros Héroes de Malvinas. Dedicaste tu vida a mantener viva su memoria y supiste sembrar el sentimiento Malvinas en las nuevas generaciones. Fueron muchos años caminando juntos, compartiendo charlas, momentos y una causa que nos unió profundamente", escribió Perotti en la despedida.