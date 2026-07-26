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El Senado provincial ultima una renovación tecnológica y patrimonial para retomar las sesiones tras el receso invernal.

El inusual aspecto del recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, el hemiciclo se renueva y se mejoran sus sistemas de audio e imagen. Foto: Manuel FabatiaEl inusual aspecto del recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, el hemiciclo se renueva y se mejoran sus sistemas de audio e imagen. Foto: Manuel Fabatia
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En el recinto de la Cámara de Senadores se completan trabajos que impidieron a ese cuerpo sesionar en su primera semana posterior al receso de invierno. Se trata de una renovación completa de los sistemas de audio e imagen para la transmisión en vivo de las sesiones y otras actividades legislativas, así como de una puesta en valor general del hemiciclo, que incluye también a las alfombras y la restauración de los lustres y las maderas de los pupitres de cada una de las 19 bancas. Los trabajos comenzaron en junio con bancas y escritorios y se cumplen con el tiempo justo para permitir que los representantes de los departamentos de la Provincia se puedan reunir nuevamente el jueves 30.

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