En el recinto de la Cámara de Senadores se completan trabajos que impidieron a ese cuerpo sesionar en su primera semana posterior al receso de invierno. Se trata de una renovación completa de los sistemas de audio e imagen para la transmisión en vivo de las sesiones y otras actividades legislativas, así como de una puesta en valor general del hemiciclo, que incluye también a las alfombras y la restauración de los lustres y las maderas de los pupitres de cada una de las 19 bancas. Los trabajos comenzaron en junio con bancas y escritorios y se cumplen con el tiempo justo para permitir que los representantes de los departamentos de la Provincia se puedan reunir nuevamente el jueves 30.
Legislatura
Mejoras
El Senado provincial ultima una renovación tecnológica y patrimonial para retomar las sesiones tras el receso invernal.
El inusual aspecto del recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, el hemiciclo se renueva y se mejoran sus sistemas de audio e imagen. Foto: Manuel Fabatia
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