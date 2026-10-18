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Día de la Lealtad Peronista

Acto por el 17 de octubre

Dirigentes del justicialismo santafesino se reunieron en Rosario para conmemorar una fecha histórica y enviar un mensaje de unidad de cara a 2027.

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Muy satisfechos con la convocatoria, y el mensaje político de unidad puertas adentro del Justicialismo de Santa Fe, se mostraron los organizadores de un acto de vigilia del 17 de octubre en la ciudad de Rosario.

El Día de la Lealtad Peronista comenzó para los peronistas de la provincia en Rosario, desde el atardecer del viernes 16 y hasta pasada la primera hora del sábado, bajo el lema "La lealtad nos une, el futuro nos convoca".

La "Vigilia de la Lealtad" en la Departamental Rosario del Partido Justicialista contó con senador nacional y jefe del Bloque Peronista en la Cámara Alta del Congreso, José Mayans, y la presentación estuvo a cargo del jefe de bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria y secretario general del PJ Rosario, Germán Martínez.

"Nosotros amamos nuestra Patria, no tienen ninguna posibilidad de comprarnos", dijo Mayans que llamó a "unir la lucha en todo el país para que en el 2027 gobierne un justicialista".

Martínez destacó la necesidad del encuentro militante y aseguró: "Necesitamos que todo el mundo salga a militar (…) Hay que dar los debates y hablar con quienes no piensan como nosotros para convencer. No nos dejemos bajar la autoestima y estemos a la altura de las circunstancias", alentó.

"No me cabe duda de que el año que viene el peronismo volverá a gobernar la provincia de Santa Fe y la Argentina", vaticinó.

Estuvieron presentes legisladores y dirigentes como Marcelo Lewandowsky, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Soledad Miguez, Pablo Corsalini, María José Poncino, Antonio Salinas, Osvaldo Miatello, Luis Rubeo, Miguel Rabbia, María de los Ángeles Sacnun, Eduardo Toniolli, Osvaldo Lalín Ortolani, Iván Pérez, Edgardo Arrieta (Secretario General de Dragado y Balizamiento Rosario y titular de la CATT), Walter Palombi y Catriel Zabala (Sindicato de Correos), Matías Layus (Intersindical Rosario), Eduardo del Monte (CCC), Piojo Natali (QTP).

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