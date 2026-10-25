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Bonfatti, huésped de honor de La Plata

Antonio Bonfatti presentó su libro de memorias políticas en la capital bonaerense y recibió una distinción institucional por su trayectoria.

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El ex gobernador y diputado provincial Antonio Bonfatti presentó en la ciudad de La Plata su libro "Memorias para un porvenir socialista", donde recupera experiencias de gestión y reflexiona sobre los desafíos de la política en el presente.

El acto fue en la Casa del Pueblo donde afirmó que "no escribí estas memorias para decirles a los jóvenes que tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros. La política necesita transmitir experiencia, pero también aprender. Tenemos que compartir con las nuevas generaciones los valores, las convicciones y los aprendizajes que nos trajeron hasta acá, y al mismo tiempo darles espacio para construir respuestas nuevas".

La actividad estuvo organizada por el Partido Socialista de La Plata y la Cátedra Libre de Cultura Socialista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Bonfatti fue recibido en la Municipalidad por el intendente Julio Alak y el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, quienes lo distinguieron como Huésped de Honor de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria política e institucional.

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