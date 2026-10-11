El último viernes, el Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley 27827 que declara Héroe Nacional al Brigadier Estanislao López "Patriarca del Federalismo Argentino".
Reconocimiento histórico
El Brigadier, tarea de todos
La declaración de Estanislao López como Héroe Nacional reunió gestiones de dirigentes santafesinos de distintos espacios políticos.
El Brigadier Estanislao López. Crédito: Fernando Nicola
El tema llevó varios años en el Congreso y fue el ex diputado nacional justicialista Roberto Mirabella el encargado de presentar el proyecto de ley, militarlo en comisiones para que llegue al recinto y que sea aprobado sobre el final de su mandato. La posta, en el Senado, la tomó Carolina Losada hasta llegar a buen puerto.
La senadora nacional invitó al propio Mirabella y al intendente local, Juan Pablo Poletti, a la sesión en la que el tema fue sancionado. Los tres posaron en los pasillos del Senado demostrando que la figura del Brigadier une y no divide a la política santafesina.
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