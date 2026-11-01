El radicalismo conmemoró el triunfo electoral del 30 de octubre de 1983 de la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez y recordó el retorno al sistema democrático en un acto encabezado por el anfitrión, Felipe Michlig, y el presidente del comité nacional, el venadense Leonel Chiarella.
Aniversario del regreso democrático
Celebración radical con amigos
La UCR santafesina recordó el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 con un acto que también contó con la participación de referentes de otros partidos.
Los radicales se reunieron en la sede partidaria para recordar el 30 de octubre de 1983. Foto: UCR
Hubo muestras de afiches de la época, reconocimiento a figuras radicales de esa etapa de la vida institucional como Luis Cáceres y música en vivo.
El salón central del comité provincial fue colmado por dirigentes y en streaming se sumaron el socialista Antonio Bonfatti y el justicialista Ricardo Olivera quien fue invitado a asistir personalmente y tras la participación en la pantalla se allegó a calle Rivadavia para departir con sus amigos radicales.
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