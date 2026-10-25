El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se animó a calzarse guantes de boxeo y cruzar fintas Carlos González, ex boxeador profesional y actual entrenador de la escuela de pugilismo que funciona en el club Banfield de la ciudad de Paraná.
Contra las cuerdas
Rogelio Frigerio se animó a subir al ring durante una recorrida por Paraná, en una semana en la que compartió actividades con Maximiliano Pullaro.
Lo hizo en la misma semana que recibió a sus pares de la Región Centro, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, simpatizante del boxeo y que alguna vez en su juventud subió a un ring para protagonizar un combate profesional, aunque utilizando otro nombre.
Frigerio fue al club Banfield como parte de un trabajo territorial que se realiza mensualmente el gobierno en distintas seccionales de Paraná. El objetivo de la actividad fue generar un espacio de encuentro con los vecinos, con servicios gratuitos, propuestas deportivas y una merienda compartida. En ese marco, González ofreció a Frigerio calzar guantes y el mandatario aceptó gustoso. Dicen que no hubo tarjetas... porque no hubo jurados.