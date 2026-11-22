Cayastá es la cita de cada 15 de noviembre donde el gobierno provincial conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad capital, y en los hechos, el inicio de la actual provincia de Santa Fe. Ese día, un decreto determina que la sede del gobierno se instala en el lugar original donde Juan de Garay estableció las bases de de la población.
Gobernador a caballo
Maximiliano Pullaro encabezó los actos por la fundación de Santa Fe, destacó la trayectoria de Rafael Gutiérrez y protagonizó una particular escena durante el desfile tradicional.
Como todos los años, el gobernador -en este caso Maximiliano Pullaro- tiene a su cargo el discurso de cierre donde en la ocasión hizo un relato histórico para fundamentar la decisión de denominarla La Invencible. Lo precedieron en el uso de la palabra el anfitrión, Edgardo Berli quien le aseguró que ningún gobernador como el actual se ocupó tanto de la costa santafesina, y Juan Pablo Poletti.
Durante el acto, Pullaro tuvo elogiosos conceptos para con Rafael Gutiérrez quien el 30 del corriente dejará el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Destacó allí el aporte que hizo Gutiérrez a la institucionalidad de la provincia.
Tras el acto, el desfile tradicional de los gauchos y la invitación al gobernador a montar un caballo, desafío aceptada por el mandatario quien pasó saludando a los vecinos congregados en el lugar.