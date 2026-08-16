Entre tantas y tantas visitas a instituciones y entidades de todo tipo, la senadora radical por Venado Tuerto Leticia Di Gregorio concurrió a observar las actividades del gimnasio de boxeo Team Verdugo, así llamado por el apodo de su titular un púgil que ahora da clases y entrena a personas de todas las edades y ha prestado especial atención al boxeo femenino.
Con la guardia en alto
Leticia Di Gregorio visitó un gimnasio de boxeo de Venado Tuerto y se animó a probar sus golpes, una faceta que rápidamente llegó a sus redes sociales.
No se sabe aún si Miguel Ángel "El Verdugo" Peralta, que peleaba como peso crucero, y ahora es entrenador tendrá entre sus figuras a la legisladora, que por lo pronto ya puso a prueba sus golpes frente a un vaivén, útil para agilizar los reflejos: sirve para mover cuello y cabeza en la defensa.
Di Gregorio es siempre cuidadosa de sus expresiones en la banca, pero nunca pierde su tono firme para decir las cosas. Tiene condiciones para la esgrima verbal, con argumentos, desde su banca. Ya ha demostrado que es aguerrida a la hora de rechazar alguna crítica a su jefe político, el ministro de Obras Públicas y ex senador Lisandro Enrico.
En sus redes sociales, se la ve en un simpático video (en blanco y negro para hacer aún más inverosímil la escena) en el que juega a trabajar su brazo izquierdo, para luego observar y compartir otros momentos de su recorrida.