La Cámara de Senadores acertó a reconocer a dos personalidades de la cultura. En distintos momentos de un mismo acto y por impulso de los senadores Joaquín Raúl Gramajo (9 de Julio) y Pablo Verdecchia (Belgrano) fueron reconocidas las trayectorias del maestro Silvio Viegas, director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, y a ECA. (Extensión Cultural Artística) de la ciudad de Las Rosas, en la persona de su presidenta, Martha Leonor Pons.
Un homenaje con dos declaraciones de amor
Silvio Viegas y Martha Leonor Pons fueron distinguidos por sus aportes a la cultura santafesina en una ceremonia que reservó sus momentos más emotivos para el final de los discursos.
El recinto recibió a integrantes de ambos organismos, el del sector público que tiene que sede a la capital provincial y el del privado, que desarrolla su tarea sin fines de lucro en una localidad del interior. Hubo músicos, difusores del arte en Santa Fe, funcionarios, amigos y familiares de Viegas y de Pons.
Los discursos fueron primero a cargo de ambos senadores y por el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (San Cristóbal), y luego de los funcionarios del área de Cultura les tocó hablar a los homenajeados, que recibieron obsequios institucionales.
Primero el maestro Viegas, en un castellano que no ha perdido la candencia del Brasil, reflexionó sobre el arte como la única condición universal de lo humano y mostró lo relevante de los vínculos interpersonales, mucho más allá de las indicaciones de su batuta a las secciones de cuerdas, maderas, metales o percusión.
Subrayó la labor de los músicos y de todos los colaboradores de la orquesta, para más tarde dar las gracias a todos los que consideró -y que recordó- micrófono en mano. Su voz dulce, cálida, que acaso refuerce el portuñol, fue seguida con atención especialmente por su mujer. A ella le dedicó, luego de expresar lo importante de su apoyo, un "te amo", doblemente aplaudido a la periodista de CyD Daniela Christoffer.
Fue también notable la exposición de Martha Pons que ensayó un sentido "gracias" y dijo que con ello "está todo dicho", que cabe "todo adentro de esa palabra". Luego extendió sus partes: se refirió muy gráficamente a los esfuerzos de una gestión a pulmón para crear y llevar hecho culturales de y para Las Rosas.
Narró los tiempos, avatares y soluciones de organizar, promover, enseñar y crear, que en parte son anteriores a la hora del escenario. Habló de personas anónimas que solo buscan que sus vecinos tengan acceso al goce del arte y también con orgullo enumeró los mejores momentos artísticos logrados por ECA (nada menos que "Sonamos Latinoamérica"). También, en el último momento de su discurso desde la belleza vital de sus años dedicó su amor a su esposo. Otra vez, se multiplicaron aplausos.