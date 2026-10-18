La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó un proyecto de resolución presentado por Joaquín Gramajo, Felipe Michlig y Armando Traferri para reconocer las trayectorias de Carlos Alberto Delicia y Roberto "Pipy" Rivero en el periodismo santafesino.
Homenaje a periodistas
La Cámara alta distinguirá a Carlos Alberto Delicia y Roberto "Pipy" Rivero por sus extensas trayectorias en los medios de comunicación de la provincia.
La iniciativa destaca sus aportes al desarrollo de los medios de comunicación de la provincia, su labor sostenida en la difusión de información y su contribución a la promoción de la cultura. El reconocimiento se realizará el próximo 18 de noviembre.
Desde su banca, uno de los impulsores del reconocimiento recordó que Carlo Delicia cumple 50 años como periodista y empresario de los medios de comunicación de Santa Fe, mientras que con algunos más Pipy Rivero tiene una trayectoria también notable como periodista y animador en radios del país e incontables festivales, siempre vigente con su programa Musicalísimo que difunde los géneros más populares.
"Ambos son destacados periodistas de la ciudad de Santa Fe y creo que son hombres que saben llevar adelante la información pública, en la pantalla, en la radio, en la prensa y toda su labor", subrayó Joaquín Raúl Gramajo.