La política santafesina fue sorprendida en la última semana con el deceso de Ana Viglione. Abogada, comisaria general retirada de la Policía santafesina, allegada al Partido Socialista quien acompañó en el ministerio de Seguridad a Raúl Lamberto. El gobernador Maximiliano Pullaro la convocó para la actual gestión donde se sumó al gabinete de Pablo Cococcioni.
Homenaje
Con todos los honores
El fallecimiento de Ana Viglione generó muestras de reconocimiento entre autoridades provinciales, dirigentes políticos y miembros de la fuerza policial.
Ana Viglione falleció el domingo 11 de octubre
De su primera etapa tuvo una denuncia penal de la cual resultó absuelta. Además ejerció la docencia universitaria.
Su repentino deceso sorprendió a la dirigencia santafesina. El cortejo fúnebre, en la ciudad de Santo Tomé fue acompañado por una formación policial de duelo y por ex policías, funcionarios y el propio intendente, Miguel Weiss Ackerly.
El miércoles en la reunión interministerial, fue el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira quien destacó su figura y pidió un aplauso en la sala de Casa España que fue respondido por los funcionarios y legisladores.
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