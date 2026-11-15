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Trámite personal del gobernador

Hora de renovar el carné

Maximiliano Pullaro regresó a Hughes para renovar su licencia de conducir y aprovechó la visita para recorrer obras junto al presidente comunal.

Maximiliano Pullaro regresó a Hughes para renovar su licencia de conducir. Créditos: Manuel FabatiaMaximiliano Pullaro regresó a Hughes para renovar su licencia de conducir. Créditos: Manuel Fabatia
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Pronto a cumplir 52 años, el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que renovar su licencia de conducir y fue a realizar el trámite a Hughes, la localidad del dpto General López donde está empadronado y, por ende, donde emite su sufragio desde que tiene la mayoría de edad.

Pullaro fue a realizar el trámite y luego visitó al presidente comunal, Mauricio Donatti con quien salió a recorrer la población que lo vio crecer y observar una serie de obras que se realizan con aportes del gobierno provincial. Eso sí, prometieron que la licencia se la iban a mandar a su domicilio en Rosario, sin necesidad de que vuelva a Hughes a retirarla.

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