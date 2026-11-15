Pronto a cumplir 52 años, el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que renovar su licencia de conducir y fue a realizar el trámite a Hughes, la localidad del dpto General López donde está empadronado y, por ende, donde emite su sufragio desde que tiene la mayoría de edad.
Trámite personal del gobernador
Hora de renovar el carné
Maximiliano Pullaro regresó a Hughes para renovar su licencia de conducir y aprovechó la visita para recorrer obras junto al presidente comunal.
Maximiliano Pullaro regresó a Hughes para renovar su licencia de conducir. Créditos: Manuel Fabatia
Pullaro fue a realizar el trámite y luego visitó al presidente comunal, Mauricio Donatti con quien salió a recorrer la población que lo vio crecer y observar una serie de obras que se realizan con aportes del gobierno provincial. Eso sí, prometieron que la licencia se la iban a mandar a su domicilio en Rosario, sin necesidad de que vuelva a Hughes a retirarla.
#TEMAS: