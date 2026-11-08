El presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, mezcla su pasión política con su pasión deportiva y su fanatismo boquense que comparte con su esposa, la arquitecta Janina Bombasaro.
Pasión futbolera
De Humberto Primo a la Bombonera, sin escalas
Leonel Chiarella compartió una jornada de militancia radical junto a Pullaro y Michlig antes de viajar a Buenos Aires para alentar a Boca en el Superclásico.
Chiarella, de Humberto Primo a la Bombonera
La última semana, el venadense, compartió el día sábado con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el titular de la UCR santafesina, Felipe Michlig, el campamento de la Juventud Radical y Franja Morada realizado en la localidad de Humberto Primo, en el dpto Castellanos.
Al día siguiente, junto a su esposa, Chiarella estuvo en la Bombonera para el triunfo de Boca en el clásico ante River por 1 a 0 y ambos pusieron en redes sociales las fotos del festejo. "Dale Boca" expresó desde Instagram, el intendente desde la platea. Y, por si fuera poco, ayer festejó el campeonato xeneize.
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