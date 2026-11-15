Miles de santafesinos se movilizaron a Paysandú, CABA, Córdoba o Luján para participar de algunas de las múltiples actividades del papa León XIV, una gira que fue el eje central de la actividad del país entre domingo y el miércoles cuando se fue a Perú.
Intendente en la misa del Papa
La gira del Pontífice movilizó a numerosos santafesinos, entre ellos autoridades provinciales y un intendente que participó de la celebración junto a jóvenes de su ciudad.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue uno de los tantos santafesinos que fue al Centro Cultural Sarmiento en CABA del acto inicial e ingresó con el presidente de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. La mayoría de los legisladores nacionales por Santa Fe dieron el sí e incluso la presidenta de la Cámara de DIputados, Clara García.
En tanto, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly se mostró -emocionado- tras participar de la primera misa del Santo Padre en la zona del monumento a los Españoles. "Vine con un grupo de jóvenes de nuestra ciudad y estamos emocionados" y destacó la hermandad que se vivió en la misa.