La Juventud Demócrata Progresista tuvo su encuentro provincial en Rafaela, como continuidad de la reunión de la Junta Ejecutiva Provincial que encabeza Guillermo Rey Leyes. En las dos reuniones el objetivo es pensar en el proceso electoral que se pondrá en marcha en algunas semanas más en la provincia
Los jóvenes del PDP
La Juventud Demócrata Progresista reunió a representantes de distintas localidades en Rafaela para capacitarse y comenzar a preparar el próximo escenario electoral.
La reunión tuvo la presencia del presidente de la Juventud del PDP, Joaquín Altamirano, actual concejal de la ciudad de Firmat, y de jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, que participaron de un espacio de capacitación, intercambio y formación política.
La jornada contó con charlas a cargo de dirigentes del PDP con trayectoria y experiencia en distintos espacios de responsabilidad institucional. Entre los ejes abordados se destacaron la gestión en el Poder Ejecutivo, el funcionamiento y la labor legislativa, y las estrategias de comunicación política, haciendo especial hincapié en las herramientas necesarias para construir una comunicación efectiva y fortalecer la participación ciudadana.