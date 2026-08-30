El Senado sancionó la última semana la ley sobre licencia de abogados y procuradores, casi en vísperas de la celebración del Día del Abogado. La votación se realizó en base al proyecto presentado por la diputada socialista Gisel Mahmud y que había tenido tres medias sanciones de la Cámara Baja.
Legislatura santafesina
Licencia de abogados con historia
El Senado convirtió en ley una iniciativa que atravesó varios intentos legislativos y cuyos antecedentes se remontan a 2019.
Proyecto presentado por Gisel Mahmud. Crédito: Flavio Raina.
Más allá de las tres medias sanciones desde 2020, en noviembre de 2019, el entonces diputado del PRO, Sergio Más Varela ingresó un proyecto sobre la materia que no pasó al recinto por falta de acuerdos entre los bloques. Allí empezó a madurar la idea que finalmente se plasmó el último jueves.
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