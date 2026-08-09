Con reuniones con otros dirigentes del peronismo santafesino y también de otros espacios, y permanentes contactos con representantes del ámbito de las empresas, Marcelo Lewandowski ha comenzado a proyectar su figura de cara a las elecciones de 2027.
Se activa Lewandowski
El senador nacional intensifica contactos políticos y empresarios mientras proyecta su figura y mantiene abiertas distintas alternativas electorales para 2027.
El senador nacional por Santa Fe muestra un marcado un discurso productivista y sostiene que a nivel nacional el justicialismo debe ir a unas Paso para ordenar su situación interna y "ofrecerle lo mejor a la sociedad", frente al "modelo de desindustrialización y primarización de la economía" encarnado por el presidente Javier Milei.
Lewandowski lleva ya tres elecciones en las que ha puesto ante todos los santafesinos de la provincia su figura. En 2021 cuando ganó la banca en la Cámara alta del Congreso por la minoría sacó 590 mil votos y bajó unos 50 mil cuando quedó en segundo lugar para la gobernación, en 2023.
En 2025, con una estructura y acuerdos fuera del justicialismo, en la lista de Activemos bajó a 120.000 en una elección en la que todos los candidatos obtuvieron muchos menos votos que en comicios anteriores.
Todavía no ha dicho qué hará pero todo indica que irá otra vez en busca de ese padrón provincial en 2027: puede otra vez ser candidato a la Casa Gris, encabezar una lista de diputados provinciales o buscar renovar su banca.
Se muestra con Jorge Simón, un economista de Rosario que integró el gobierno de Omar Perotti en esa cartera encabezada por Walter Agosto, y es mencionado para ir a jugar en las Paso del peronismo de esa ciudad.
"Podemos ofrecer algo distinto para cambiar la realidad de la provincia", ha dicho sin más definiciones públicas.