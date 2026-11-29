Los senadores del oficialismo y de la oposición hablaron en la última sesión del periodo ordinario de la falta de acuerdo en Diputados para avanzar con una ley pedida por el gobernador Maximiliano Pullaro que busca mejorar la respuesta y sobre todo la prevención del Estado Provincial respecto de la violencia de género.
Mensajes a la otra Cámara
Senadores del oficialismo y la oposición coincidieron en reclamar avances sobre el proyecto de prevención de la violencia de género, pendiente de tratamiento en Diputados.
Fueron tres intervenciones breves pero contundentes, que llegaron al recinto de la Cámara alta luego de que en la baja hubiera reproches a la Casa Gris por no haber elegido al cuerpo de integración paritaria (25 diputadas y 25 diputados) para iniciar el debate.
Como se sabe el Ejecutivo eligió la fuerte mayoría oficialista del Senado, donde el radicalismo tiene pleno dominio con dos tercios (poco importa su género) y al cabo de algunas negociaciones y aportes de la oposición, en muy poco tiempo se votó por unanimidad la norma que busca que, por ejemplo, ningún juez pueda declararse incompetente sin importar su fuero si una mujer o un menor están en riesgo. En cambio, en Diputados todavía no se pudo tratar y hará falta que el expediente sea habilitado en extraordinarias o esperar al 15 de febrero de 2027.
Primero el radical Esteban Motta (San Martín) recordó que el 25 de noviembre fue el Día Internacional Contra la Violencia de Género "y en Santa fe seguimos esa ley". De inmediato Felipe Michlig, blanqueó que en una reunión entre funcionarios y legisladores de Unidos hubo sendos pedidos para ser cámara de origen del proyecto. "Buscamos ser nosotros los primeros en darle media sanción y así sucedió con la mayor celeridad: esperábamos que a esta altura del año ya tuviéramos aprobada la ley".
Narró que había recibido reclamos de mujeres manifestantes para que se avance con el tema,. que parecían convencidas de que la demora se debía al Senado. Y que les indicó que resta que la Cámara baja se expida con la posibilidad de hacer o no modificaciones. "No terminan de ponerse de acuerdo", lamentó y pidió que "pronto haya una norma".
También Rubén Pirola, que lidera el bloque del PJ, se refirió al día mencionado y al proyecto que fue "enriquecido" en el Senado. Y destacó: "toda ley es perfectible, los hechos de violencia nos siguen sorprendiendo. Ojalá se reflexione y haya acuerdos para avanzar y dar herramientas al Estado". Subrayó que Santa Fe tiene el juego de dos Cámaras en su Legislatura, lo que mejora la revisión de las leyes.