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Recuerdo de un dirigente latinoamericano

De México a Santa Fe

Pablo Farías recordó la visita de Cuauhtémoc Cárdenas a la provincia y su participación en debates sobre la reforma constitucional santafesina.

Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en Santa Fe, fue recordado por el diputado Pablo Farías (a su derecha) quien fue su anfitrión y estuvo con El Litoral.Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en Santa Fe, fue recordado por el diputado Pablo Farías (a su derecha) quien fue su anfitrión y estuvo con El Litoral.
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Esta semana, falleció el dirigente político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, uno de los líderes de la llamada Revolución Mexicana. "Fue un gran militante y político extraordinario, que participó en el proceso de Bases para la reforma de la Constitución. En 2017 lo convocamos desde el gobierno provincial y generosamente participó de debates en Santa Fe y Buenos Aires", lo recordó desde Santa Fe el diputado socialista Pablo Farías.

Precisamente en su carácter de Ministro de Gobierno de Miguel Lifschtz, Farías invitó a Cárdenas a Santa Fe y participó de jornadas en nuestra ciudad y en Rosario.

"Lamento el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano que realizó un gran aporte al pensamiento progresista latinoamericano y mundial. Una persona íntegra y un gran intelectual", subrayó Farías.

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