La foto muestra al líder de los Rolling Stone, Ronnie Wood, abrazado a dos ministros del gobierno santafesino: Susana Rueda (Cultura) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) tras el recital del británico en la ciudad de Rosario. El cuarto que aparece en el registro foto es el secretario de Cultura de Rosario, Federico Valentini.
Ministros rockeros
Susana Rueda y Pablo Cococcioni compartieron un encuentro con Ronnie Wood tras su recital en Rosario, que el ministro de Seguridad vinculó con la recuperación de la ciudad.
"Hubo un tiempo en que Rosario era noticia por la violencia y el miedo. Un tiempo en que la inseguridad condicionaba la vida cotidiana y nos quitaba la libertad. Hoy Ronnie Wood, una leyenda mundial del rock, guitarrista de los Rolling Stones, eligió Rosario para presentarse con su banda. No es un dato menor", escribió Cococcioni en redes sociales.
"Que una figura internacional de esta magnitud llegue a nuestra ciudad significa cultura, trabajo, turismo y oportunidades. Pero también representa algo mucho más profundo: la señal de que estamos recuperando Rosario y la provincia para los vecinos. No fue casualidad. Detrás de esta transformación hay decisiones, trabajo y un plan de seguridad llevado adelante por el gobernador Maximiliano Pullaro que asumió el desafío de enfrentar la violencia", agregó.
El ministro de Seguridad admitió que "todavía falta. Pero hay sucesos que hablan por sí mismos. Antes, el miedo ocupaba todo. Hoy, Rosario es escenario de grandes acontecimientos. Porque recuperar la seguridad no es solamente combatir el delito. Es recuperar las calles, sus noches, sus espacios y sus sueños", remarcó.