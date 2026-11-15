Dirigentes de distintas expresiones justicialistas dejaron constituida en Santa Fe la junta promotora Axel 2027 en apoyo al actual gobernador bonaerense, Kiciloff.
Armado peronista rumbo a 2027
Los muchachos santafesinos de Axel
Referentes del justicialismo provincial conformaron una junta promotora para respaldar una eventual candidatura nacional de Axel Kicillof y sumar adhesiones.
Se conformó la mesa "Axel 2027" en Santa Fe
"Hay otro camino, construir una Argentina con producción, ciencia, educación, trabajo y justicia" reza la convocatoria a sumar adhesiones.
"Necesitamos una Argentina federal, integrada y con justicia social", piden los dirigentes ligados a los gremios, movimientos sociales y agrupaciones políticas ligadas al PJ.
"El Papa León XIV en su visita nos dejó algunas enseñanzas que para los peronistas no son nuevas: El poder debe estar al servicio del pueblo; la patria es una responsabilidad compartida; la economía debe servir a las personas y la solidaridad construye comunidad", destacan.
#TEMAS: