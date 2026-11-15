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Armado peronista rumbo a 2027

Los muchachos santafesinos de Axel

Referentes del justicialismo provincial conformaron una junta promotora para respaldar una eventual candidatura nacional de Axel Kicillof y sumar adhesiones.

Se conformó la mesa "Axel 2027" en Santa FeSe conformó la mesa "Axel 2027" en Santa Fe
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Dirigentes de distintas expresiones justicialistas dejaron constituida en Santa Fe la junta promotora Axel 2027 en apoyo al actual gobernador bonaerense, Kiciloff.

"Hay otro camino, construir una Argentina con producción, ciencia, educación, trabajo y justicia" reza la convocatoria a sumar adhesiones.

"Necesitamos una Argentina federal, integrada y con justicia social", piden los dirigentes ligados a los gremios, movimientos sociales y agrupaciones políticas ligadas al PJ.

"El Papa León XIV en su visita nos dejó algunas enseñanzas que para los peronistas no son nuevas: El poder debe estar al servicio del pueblo; la patria es una responsabilidad compartida; la economía debe servir a las personas y la solidaridad construye comunidad", destacan.

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