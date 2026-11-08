El concejal rosarino Federico Lifschitz pasó por la ciudad de Santa Fe y se detuvo en el Senado a conversar con el presidente provisional del cuerpo, el radical Felipe Michlig. Estuvieron a solas durante largo rato en las oficinas del Senado repasando la situación política provincial.
Pasó Lifschitz
El concejal rosarino Federico Lifschitz mantuvo una extensa reunión con Felipe Michlig en el Senado, donde repasaron la actualidad provincial y el rumbo de Unidos.
"Estuvimos dialogando sobre temas institucionales, seguridad pública y de actualidad política de la provincia de Santa Fe; repasamos anécdotas en el recuerdo del exgobernador Miguel Lifschitz, nombre que lleva la Fundación recientemente creada por su hijo, dijo el senador.
Luego se sumaron a la reunión el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, el secretario administrativo Leonardo Stangaferro y el secretario del bloque Unidos, Ramiro Dall 'Aglio.
Lifschitz detalló que conversaron sobre el escenario político, los desafíos que vienen para la Provincia de Santa Fe y la gestión del frente Unidos "que tiene cierta continuidad con lo reflejado durante el gobierno de mi padre en cuanto a la manera de hacer, de pensar, de practicar la política, de ser con los valores del trabajo, de la palabra, de la honestidad; me parece que eso lo refleja perfectamente hoy Unidos y muchos de sus dirigentes, en este caso Felipe", dijo el rosarino al irse de la Legislatura, sin pasar por la Cámara de Diputados.