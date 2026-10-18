En la última semana se inauguró el nuevo edificio del SAMCo u Hospital "José María Vionnet" en Pilar en el dpto Las Colonias. La inauguración se enmarcó dentro de los festejos por el 150° aniversario de la localidad y contó con la presencia del gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades ministeriales y locales. También se sumó al acto el ex gobernador y hoy diputado Omar Perotti ya que durante su gestión se puso en marcha la obra largamente esperada por esa localidad.
Pilar los unió
La inauguración de un nuevo hospital en Las Colonias volvió a reunir a Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, pese a sus diferencias políticas.
No es la primera vez que el gobernador y su antecesor coinciden en un acto público, más allá de las diferencias políticas que mantienen.
El moderno nosocomio de Pilar cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y un diseño enfocado en la optimización de la atención sanitaria. Dispone de área de guardia, consultorios externos, aparatología avanzada y servicios especializados para la comunidad.
Días después, Pullaro fue hasta Arroyo Leyes a inaugurar el edificio del SAMCo que también fue iniciado en la gestión de Perotti pero no asistió el ex gobernador. A quien se vio entre los asistentes al acto fue al ex ministro Coordinador, Rubén Michlig quien fue saludado por Pullaro y otros funcionarios.