Pilar los unió

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La inauguración de un nuevo hospital en Las Colonias volvió a reunir a Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, pese a sus diferencias políticas.

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En la última semana se inauguró el nuevo edificio del SAMCo u Hospital "José María Vionnet" en Pilar en el dpto Las Colonias. La inauguración se enmarcó dentro de los festejos por el 150° aniversario de la localidad y contó con la presencia del gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades ministeriales y locales. También se sumó al acto el ex gobernador y hoy diputado Omar Perotti ya que durante su gestión se puso en marcha la obra largamente esperada por esa localidad.

No es la primera vez que el gobernador y su antecesor coinciden en un acto público, más allá de las diferencias políticas que mantienen.

El moderno nosocomio de Pilar cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y un diseño enfocado en la optimización de la atención sanitaria. Dispone de área de guardia, consultorios externos, aparatología avanzada y servicios especializados para la comunidad.

Días después, Pullaro fue hasta Arroyo Leyes a inaugurar el edificio del SAMCo que también fue iniciado en la gestión de Perotti pero no asistió el ex gobernador. A quien se vio entre los asistentes al acto fue al ex ministro Coordinador, Rubén Michlig quien fue saludado por Pullaro y otros funcionarios.

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