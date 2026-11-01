Con el tesoro histórico ordenado de los 12 diarios de las sesiones de la Convención Reformadora, la Cámara de Senadores editó un libro que contiene la labor del Cuerpo de Taquígrafos que trabajó en 2025.
La Reforma en versión taquigráfica
El Senado editó un libro que reúne los debates de la reforma constitucional santafesina y Felipe Michlig reveló quién impulsó la iniciativa.
En 1.317 páginas es posible leer todas las discusiones de las reuniones plenarias de los 69 convencionales que representaron a los santafesinos y reformaron la Constitución.
El presidente provisional del Senado y ex presidente de la Convención, Felipe Michlig, comentó un dato importante tras el acto en el que se conmemoró el primer año de vigencia de la nueva carta magna.
En la celebración que reunió a ex miembros de la Convención y a autoridades de los tres poderes, se descubrió un recordatorio alusivo que forma ahora parte del hall central del Palacio Legislativo.
Cuando se le preguntó al senador por San Cristóbal cómo es que había nacido la idea de que un "Libro de sesiones", respondió que no fue una inquietud suya, sino que la tomó del por entonces secretario administrativo de la Convención Reformadora, Diego Maciel, que ahora es uno de los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
"Hemos logrado una muy buena Constitución, y en esa labor hemos contribuidos todos", dijo Michlig que además comentó: "Recién me decía Diego Giuliano (un ex convencional del justicialismo) que van a ser sobre todo los más interesados son los que tienen que impartir justicia, para ver la voluntad del constituyente" y el contexto que dio origen a cada artículo.