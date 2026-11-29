En la semana, se realizó el acto de inauguración del esperado local propio para la Escuela de Educación Técnica Esteban Echeverría sobre la remodelada avenida Peñaloza, en la zona norte de la ciudad.
Para un set de televisión
Maximiliano Pullaro recorrió las instalaciones de la nueva Escuela Esteban Echeverría y dejó una ocurrencia que rápidamente encontró repercusión en las redes sociales.
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro con todo el equipo de Educación así como de Obras Públicas que llevó adelante el proyecto. También fueron invitados el ex gobernador y hoy diputado Omar Perotti junto a sus ex ministras Adriana Cantero y Silvina Frana.
Más allá del corte de cintas, los emotivos discursos, Pullaro fue a recorrer el establecimiento ni bien terminó el acto oficial y se detuvo en la cocina del establecimiento. "Acá se va a realizar la próxima edición de Master Chef" exclamó el mandatario mostrando las modernas instalaciones con que fue dotado el establecimiento. La frase fue replicada en forma inmediata por redes y quedó como símbolo de la inauguración del edificio escolar.