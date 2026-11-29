El Senado de la Nación ya avanzó con suspender la PASO 2027 y se espera que Diputados convalide la decisión el mes próximo. Es el justicialismo donde deberá definirse cómo se seleccione la fórmula presidencial y las principales listas de candidatos a senadores y diputados nacionales.
La solución Rossi
Ante la posible suspensión de las PASO, el diputado santafesino Agustín Rossi propuso un mecanismo para definir la candidatura presidencial del justicialismo, con antecedentes en la interna de 1988.
El diputado santafesino Agustín Rossi planteó que la elección interna se realice con el padrón electoral general, boleta única de papel y financiamiento compartido entre los candidatos, recuperando parte de los antecedentes de la interna de 1988 entre Carlos Menem y Antonio Cafiero.
Rossi propuso que el peronismo defina su próximo candidato a presidente de la Nación mediante una interna abierta, en la que pueda participar la ciudadanía utilizando el mismo padrón electoral oficial que se emplea en las elecciones generales nacionales.
La iniciativa busca establecer un mecanismo de selección de candidaturas presidenciales con reglas claras, participación abierta y un sistema de votación que simplifique la organización y el escrutinio. Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la interna se realice exclusivamente para elegir al candidato a presidente, sin incluir en esa votación las candidaturas legislativas ni una fórmula presidencial completa.
Para Rossi, quien resulte ganador de la interna tendrá la facultad de elegir a su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Por su parte, los partidos de distrito, es decir, los PJ provinciales, serán los encargados de definir las candidaturas a diputados y senadores nacionales.