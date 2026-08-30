Fuerte movida política en Rosario para la presentación del libro del actual diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, potenciado por la presencia del ex candidato presidencial Sergio Tomás Massa.
Casi todos unidos con Giuliano
Diego Giuliano reunió a buena parte del peronismo santafesino junto a Sergio Massa en Rosario, en un encuentro con proyección electoral.
El salón de un hotel céntrico rosarino quedó chico y los organizadores debieron limitar el ingreso.
Al lado de Massa se sentaron los diputados nacionales Germán Martínez, Florencia Carignano, Caren Tepp, el esposo de ésta y precandidato a intendente, Juan Monteverde; senadores y diputados provinciales más concejales de varias ciudades, entre ellas la capitalina Violeta Quirós.
El libro de Giuliano toma como eje articulador la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe y propone un plan de desarrollo político, social y económico. Entre sus planteos centrales destacan el fortalecimiento de las autonomías municipales, un desarrollo de las economías regionales impulsado por la conectividad ferroviaria y la crítica a la falta de un Consejo de la Magistratura independiente.
La presentación funcionó en los hechos como el lanzamiento formal de la candidatura de Giuliano a la gobernación de Santa Fe dentro del armado del peronismo y sus aliados. El único sector ausente en Rosario fue el identificado con Omar Perotti.
En una breve declaración a los medios, Massa remarcó que "la unidad es lo más importante" .
Massa y Giuliano también aprovecharon la oportunidad para tener un encuentro con jóvenes del Frente Renovador rosarino a los que alentaron a seguir militando en la política.