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A Unión con chofer

Tras la sanción por conducir de manera imprudente, Oscar Dolzani reapareció en el Senado y terminó la jornada alentando al Tate.

El senador Oscar Dolzani.El senador Oscar Dolzani.
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El senador por San Javier, Oscar Dolzani, estuvo en el ojo de la tormenta por conducir en forma imprudente hablando con celular y tomando mate, situación que lo llevó a ser sancionado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Solicitó disculpas públicas, en redes apareció manejando bicicleta y alentado por los vecinos del departamento San Javier.

El jueves, tras conocerse la sanción de la APSV, participó de la sesión del Senado donde habló con los periodistas y luego fue a la cancha de Unión a ver el partido entre el local y Lanús. El legislador, en redes, volvió a cosechar elogios, le preguntaron cómo llegó al estadio y no fueron pocos los que entendieron que le dio suerte al Tate.

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