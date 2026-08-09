El senador por San Javier, Oscar Dolzani, estuvo en el ojo de la tormenta por conducir en forma imprudente hablando con celular y tomando mate, situación que lo llevó a ser sancionado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Repercusiones
A Unión con chofer
Tras la sanción por conducir de manera imprudente, Oscar Dolzani reapareció en el Senado y terminó la jornada alentando al Tate.
El senador Oscar Dolzani.
Solicitó disculpas públicas, en redes apareció manejando bicicleta y alentado por los vecinos del departamento San Javier.
El jueves, tras conocerse la sanción de la APSV, participó de la sesión del Senado donde habló con los periodistas y luego fue a la cancha de Unión a ver el partido entre el local y Lanús. El legislador, en redes, volvió a cosechar elogios, le preguntaron cómo llegó al estadio y no fueron pocos los que entendieron que le dio suerte al Tate.
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