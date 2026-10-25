Días atrás, el gobierno provincial inauguró el nuevo local del Centro de Salud en la localidad de Arroyo Leyes, en el dpto La Capital. El acto fue encabezado por el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien asistió acompañado, entre otros, por los ministros de Salud, Silvia Ciancio, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
"Vení Rubén"
La inauguración de un centro de salud en Arroyo Leyes dejó un gesto de Maximiliano Pullaro hacia un exfuncionario de la gestión de Omar Perotti.
El nuevo efector, ubicado a metros de la Ruta 1, cuenta con una superficie de 600 metros cuadrados cubiertos y otros 136 semicubiertos que brinda mejores condiciones de atención a los pacientes y de trabajo al personal sanitario, incorporando consultorios, enfermería, farmacia, sala de observación, consultorio odontológico y espacios complementarios para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
La obra fue adjudicada en la gestión de Omar Perotti, discontinuada y retomada por la actual administración. En el acto, el presidente comunal, Eduardo Lorinz no ahorró críticas a las demoras que tuvo la continuidad del edificio. Los funcionarios provinciales dijeron lo suyo y Pullaro destacó que "en el país no hay sistema de salud público más robusto que el de la provincia de Santa Fe".
A la hora del corte de cintas, el gobernador vio entre el público al ex ministro Coordinador de Perotti, Rubén Michlig y le pidió que se sume a la foto: "Vení Rubén que algo tenés que ver con esto" invitó el mandatario y el justicialista se acercó al simbólico acto.