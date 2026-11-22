Los números presupuestarios son cada vez más estrechos en las provincias y en los municipios. La recaudación no crece producto de una economía prácticamente estancada y los gastos y las demandas son cada vez mayores a los administradores de recursos públicos.
Menos viajes
En medio de las restricciones presupuestarias, Maximiliano Pullaro transmitió una recomendación a su gabinete sobre los traslados fuera de Santa Fe y el trabajo territorial.
Santa Fe no es ajena a esa situación y el gobierno provincial quiere seguir llevando adelante el plan de infraestructura, actualizar salarios y mantener la asistencia alimentaria y sanitaria en todo el territorio.
En la última reunión de gabinete, el gobernador Pullaro aconsejó a los funcionarios del gabinete a viajar fuera de la provincia de Santa Fe cuando la presencia física sea indispensable, y en cambio tratar de sumarse a reuniones mediante dispositivos tecnológicos. En cambio, la orden fue seguir caminando el territorio santafesino para escuchar e intentar dar respuestas a la población.